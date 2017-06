Mitta täyttyi Korvenkylässä

— Ihan hirveitä törkyläjiä! Näin kuvaa korvenkyläläinen Nelly Forsberg osaa pihoista, jotka sijaitsevat kotikatunsa Rauhantien varressa.

— Ihmetellä täytyy, ettei kaupunki ole puuttunut epäsiisteyteen millään tavalla.

Forsberg ei ole ainoa kyläläinen, joka näkisi mieluusti alueen kiinteistöjen siistiytyvän.

— Asiasta on keskusteltu kyläyhdistys Korvenrauhan viime kokouksessa, kertoo yhdistyksen taloudenhoitaja Pentti Tamminen.

Rakennustarkastaja Päivi Salminen vastaa kyläläisten kritiikkiin kaupungin saamattomuudesta resurssipulalla.

— Meillä ei tällä hetkellä ole rakennetun ympäristön tarkastajaa. Uusi on valittu 2,5 vuoden määräajaksi, ja hän aloittaa syyskuussa.

Salminen ei kuitenkaan uskalla luvata, että tarkastajasta olisi juuri apua Rauhantien tapauksen selvittelyssä.

Korvenrauhan väkeä on puhututtanut erityisesti Rauhantie 58:ssa sijaitsevan kiinteistön tulevaisuus. Kiinteistöllä muun muassa kylmälaitteiden kierrätystä harjoittanut yrittäjä on kuollut viime vuoden lopulla. CBC Reuse Centerin piha pullistelee paitsi jääkaapeista ja pakastimista myös autonrenkaista.

— Se on juuri sellainen, kuin kyläyhdistys pelkäsi siitä tulevankin, Tamminen sanoo.

Kiinteistö on tuttu niin rakennusvalvonnalle kuin Lappeenrannan seudun ympäristötoimellekin, sillä se on tontilla luvattomasti harjoitetun kylmälaitteiden purun takia mahdollinen ympäristöriski. Ympäristötarkastaja Päivi Uski pitää mahdollisena, että tontin siivous kaatuu kaupungin ja ympäristötoimen niskaan, kuten kylällä pelätään.

— Kiinteistöstä voi syntyä aika pitkäkin prosessi, hän huokaa.

Lue juttu kokonaisuudessaan 8.6. Joutseno-lehdestä