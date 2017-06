Satoja joutsenolaisia jumppauttanut Maija Rajala vaihtaa vapaalle

Maija Rajala elää niin kuin opettaa.

— Syke täytyy saada nousemaan niin ylös, että hyvä kun pystyy puhumaan.

Toden totta. Sanat tulevat huohotuksen lomasta, vaikka kuntoilun tarkoitus tällä kertaa on valokuvauksellinen. Rajala demonstroi Joutsenon liikuntahallin kuntosalissa miten ja millä sykkeellä käsitreenauslaitetta käytetään.

Rajala on liikuttanut lukemattomia joutsenolaisia. Liikunnanohjaajana työskennelleen naisen kädenjälki näkyy erityisesti ikäihmisten kunnonkohotuksessa.

Työtä on riittänyt. Hän on ohjannut vuosien varrella lukemattomia kuntosali- ja lihashuoltoryhmiä. Esimerkiksi keväällä liikuntaan on Rajalan opastamana, kannustamana, joskus piiskattavanakin tutustunut viikossa noin 100 henkeä.

Nyt Rajala laittaa pillit pussiin tuntiohjaajan työstä eli siirtyy eläkkeelle. Päätöstä hän on kypsytellyt useamman vuoden ajan.

— Olen aina jatkanut ja jatkanut hommia. Nyt on aika antaa nuoremmille tilaa.

Muistot menneistä vuosista ovat pelkästään hyviä. Rajala on liikuttajana pidetty, esimerkiksi kauppamatkat keskeytyvät usein juttutuokioihin asiakkaiden kanssa. Tämä ei sosiaalista naista haittaa pätkääkään.

— Vuodet ovat menneet älyttömän nopeasti. Työ on ollut mielenkiintoista ja palkitsevaa. Inspiroidun ja motivoidun ihmisten kanssa toimimisesta.