Haukilahden vesi laimentaa Muukon liuotinpitoisuuksia

Muukon ja Ilottulan alueen vedenottamoista otetussa vesijohtovedessä ei ole raja-arvoja ylittäviä pitoisuuksia tetrakloorieteeniä.

Asiaa auttaa uusi Haukilahden vedenottamo Joutsenossa, josta on johdettu vettä vesiverkostoon vuodenvaihteesta lähtien. Haukilahdesta otettu vesi laimentaa verkostoon lähtevän veden liuotinpitoisuuksia. Liuotinta on todettu vain Ilottulan vedenottamon kaivoissa.

Alueen pohjavesissä havaittiin vuonna 2011 muutoksia aineen pitoisuuksissa. Tetrakloorieteenipäästö kulkeutuu vedenottamolle Muukon teollisuusalueelta, joka sijaitsee kilometrin päässä vedenottamolta.

Alueella on ollut 1960-luvulta lähtien muun muassa konepajatoimintaa. Liuotinpäästön tarkka ajankohta ja aiheuttaja ovat kuitenkin edelleen selvittämättä.

Ilottulasta vesijohtoverkostoon lähtevän veden sekä raakaveden ja vesijohtoveden liuotinpitoisuuksia tarkkaillaan säännöllisesti neljän kuukauden välein ja tarpeen mukaan näytteidenottoa lisätään, tiedottaa Lappeenrannan seudun ympäristötoimi. Näin halutaan varmistaa asiakkaille menevän veden hyvä laatu.

Lappeenrannan kaupunki on yhdessä valtion kanssa käynnistämässä hankkeen Muukon ja Ilottulan alueen pohjaveden kunnostamiseksi. Hankkeen toteutusaika-taulu ajoittuu vuosille 2017–2021.