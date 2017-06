Myytinmurtaja Hyneman livenä Facebookissa

Myytinmurtaja Jamie Hyneman vierailee tällä viikolla Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT). Yliopisto tekee vierailusta kaksi Facebook-livelähetystä keskiviikkona 14.6.

Ensimmäinen lähetys on Soletair-laitteiston avajaisista, joihin Hyneman osallistuu. Lähetys alkaa LUT:n FB-tililtä noin kello 11.50. Soletair on pilottilaitos, joka tuottaa uusiutuvaa polttoainetta ilmasta kaapatusta hiilidioksidista.

Toinen live-lähetys alkaa kello 16 tilaisuudesta, jossa Hyneman tapaa opiskelijoita ja henkilökunnan jäseniä.

Lisäksi LUT välittää kuvia ja tunnelmia vierailun ajalta päivittäin Twitterin, Instagramin ja Snapchatin kautta.