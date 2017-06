Perussuomalaisten eduskuntaryhmä hajosi, Jani Mäkelä jatkaa ryhmässä

Joutsenolainen kansanedustaja Jani Mäkelä jatkaa perussuomalaisten eduskuntaryhmässä.

— Minut on äänestetty perussuomalaisten kansanedustajaksi ja puolueella on yksi ryhmä eduskunnassa, Mäkelä sanoi.

Perussuomalaisten ryhmästä erosi noin 20 kansanedustajaa tiistaina. Helsingin Sanomien mukaan uusi ryhmä kertoo olevansa valmis jatkamaan hallituksessa.

Eroajat ovat kansanedustajia, joiden voi katsoa jääneen häviäjien puolelle puolueen viikonlopun puoluekokouksessa, jossa Jussi Halla-aho valittiin puolueen puheenjohtajaksi.

Mäkelän mukaan viitteitä ryhmän hajoamisesta oli etukäteen nähtävissä.

— Itselleni ei muodostunut edes valintatilannetta. Henkilöt, jotka junttasivat asiaa, eivät ottaneet minuun yhteyttä.

Mäkelällä, samoin kun muilla jäljelle jääneen eduskuntaryhmän jäsenillä on todennäköisesti edessään oppositiokausi.

— Toiminta oppositiossa on luonnollisesti erilaista kuin hallituksessa. Luultavasti olen ainakin enemmän äänessä kyselytunnilla, Mäkelä toteaa.