Anne Peuhkuri liikkuu ja liikuttaa

Kaupungin liikuntatoimi järjestää tänä kesänä neljä ohjattua iltavaellusta Lappeenrannan eri luontokohteisiin. Kesäkuun alussa kuljettiin Rutolan kyläpolku, viime torstaina oli Ahvenlammen kierroksen vuoro. Tänään torstaina kokoonnutaan Joutsenon TV-mastolle kello 17 ja vaelletaan Kiukkaanlammen laavulle.

Liikunnanohjaaja Anne Peuhkuri, kerro reitistä ja retkikohteesta vähän lisää.

— Kiukkaanlampi on itsellenikin aika vieras, kerran aiemmin olen laavulla käynyt. Reitti polveilee kauniin luonnon keskellä. Se on suppineen aika omalaatuista kangasmaastoa. Etenemme rauhallisesti kävellen maisemista nautiskellen. Laavulla saa grillailla.

— Paikka on lähellä Joutsenon keskustaa, joten on toivottavaa, että ihmiset innostuvat lähtemään tutustumaan Kiukkaanlammen ympäristöön. Moni lappeenrantalainen ei välttämättä tiedäkään, miten hienoja maisemia sinänsä lähellä sijaitsevalta polulta avautuu.

Liikunnanohjaajana liikut ilmeisesti työksesi, mitä liikuntaa harrastat vapaa-ajalla?

— Työssäni liikun ja ennen kaikkea liikutan. Vapaa-ajalla treenailen hyvinkin monipuolisesti.

Lue nallipyssyhaastattelu kokonaisuudessaan 15.6. Joutseno-lehdestä