Lappeenrannan lukioissa aloittavat on valittu

Ensi syksynä Lappeenrannan lukioissa opiskelunsa aloittavat on valittu.

Kaikki Kimpisen ja Lyseon lukion opiskelijapaikat täyttyivät. Alin keskiarvo, jolla Lappeenrannan kaupungin lukiosta sai opiskelupaikan, oli 7,83. Valittujen keskiarvojen keskiarvo oli 8,75.

Syksyllä alkavaan lukiokoulutukseen on 380 paikkaa. Opiskelijapaikat jakautuvat tasan Kimpisen lukion ja Lappeenrannan Lyseon lukion kesken.

Paikat on täytetty hakijoiden hakutoiveiden mukaan peruskoulun päättötodistuksen keskiarvojärjestyksessä.

Ensisijaisia hakijoita kaupungin lukioihin oli tänä vuonna yhteensä 358. Viime vuonna ensisijaisia hakijoita oli 366. Lappeenrannassa peruskoulunsa käyneiden lisäksi hakijoita on myös muista kunnista.

Lukioon valituille postitettiin henkilökohtaiset kirjeet, luettelot valituista ovat nähtävillä myös lukioiden ovissa. Tiedot lukioon valituista on julkaistu myös Kimpisen ja Lyseon lukioiden verkkosivuilla siltä osin kuin hakijat ovat antaneet luvan tiedon julkistamiseen verkossa.

Opiskelupaikka tulee vastaanottaa ilmoittautumalla lukiossa 19. kesäkuuta kello 15. mennessä.