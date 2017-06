Vapo on jättämässä uutta hakemusta Höytiönsuolle

Vapo Oy:n suunnitelmat Höytiönsuon valjastamisesta turvetuotantoon ovat edenneet.

Yhtiö on jättämässä uutta ympäristölupahakemusta tämän kuun aikana. Lupaa haetaan 93 hehtaarin alueelle. Alue sijoittuu Höytiönlammen itäpuolelle Ekoneva Oy:n turvetuotantoalueen viereen.

— Uudessa hakemuksessa on lisättty esimerkiksi pintavalutuskentän kokoa, sanoo Vapon lakimies Martti Patrikainen.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) kumosi toissa keväänä Vapon Höytiönsuon turvetuotantoalueen ympäristölupaa koskevat aiemmat päätökset ja palautti asian Etelä-Suomen aluehallintovirastolle (avi) uudelleen käsiteltäväksi. Yhtiö peruutti tämän jälkeen itse hakemuksensa, koska katsoi, ettei olisi saanut määräaikaan mennessä kattavaa suunnitelmaa valmiiksi.

Lupaprosessi on jo tähän mennessä ollut pitkä. Etelä-Suomen avin 2013 myöntämä ympäristölupa kulki valitustietä ensin Vaasan hallinto-oikeuteen, joka antoi päätöksensä 2014, ja lopulta KHO:een asti.