Lukijan kirjoitus: Matkalla Pohjois-Saksassa

Imatran Kuulon yhdeksäs pidempi matka suuntautui tänä vuonna 6.—15.5. Pohjois-Saksaan. Bussiin nousi 26 matkalaista Joutsenosta ja viidestä muusta pitäjästä sekä kaksi tulkkia, joista toinen kirjoitti ja toinen viittoi.

Ensimmäinen yö meni laivalla, toinen oltiinkin jo Lyypekissä, josta matka jatkui Berliiniin. Tuskin missään muualla Saksassa vastakohdat ovat niin lähellä toisiaan kuin pääkaupunkialueella. Vihreä ja alkuperäinen Brandenburg sulkee sisäänsä sykkivän, 3,5 miljoonan asukkaan suurkaupungin.

Tropical Islands oli aivan uskomaton paikka! Kahdeksan jalkapallokentän kokoinen katettu alue trooppisine ilmastoineen, saunoineen, uima- ja porealtaineen, baareineen, kauppoineen ja nakurantoineen.

Matka jatkui 993 perustettuun Potsdamiin. Pienestä kalastajakylästä on kasvanut 130 000 asukkaan kaupunki. Potsdamin linnat ja puistot kuuluvat Unescon maailmanperintölistalle.

Sitten olikin vuorossa Sanssoucin linna, Frederikin kesäpaikka. Nykyisin linna on yliopiston käytössä. Puisto on 280 vuotta vanha. Kukkamerta oli ilo katsella.

Cecilienhofin linnaa ihailtiin seuraavana. Linnassa pidettiin 1945 Potsdamin konferenssi, jota pidetään toisen maailmansodan päättymisen ja kylmän sodan alun taitekohtana.

Kolmas linnakierros tehtiin Schwerinin linnaan.

Lopuksi tutustuimme vielä Kielin kanavaan, joka on yksi maailman vilkkaimmin liikennöityjä kanavia.

Eeva Kykkänen

Imatran Kuulon puheenjohtaja ja Saksan-matkan vetäjä

Korvenkylä

