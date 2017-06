Vauhtia ja vaaran tunnetta, Mikko Uski ajaa kilpaa ratamoottoripyöräilyn Superstock 600-luokkaa

Joutsenolainen Mikko Uski, 42, on moottoripyöräilijänä myöhäisherännyt.

— Mopolla ajoin ennen kuin sain ajokortin. Sen jälkeen en kaksipyöräiseen koskenut ennen kuin ajoin vuonna 2000 moottoripyöräkortin vaimoni innoittamana.

Myöhäisherännyt tai ei, nykyään Uski viilettää kovaa moottoriradalla. Hän ajaa kilpaa ratamoottoripyöräilyn Superstock 600-luokassa.

Tavoitteena on mahdollisimman hyvä sijoitus ja itsensä voittaminen.

— Ensisijaisesti haluan voittaa itseni. Kilvoittelen enemmän henkilökohtaisella tasolla kuin sarjasijoituksia miettien.

Silti tavoitteena on, luonnollisesti, ajaa mahdollisimman onnistuneesti ja napsia vähintään pistesijoja.

Kilpa-ajon hän aloitti kypsyttelyn jälkeen vuonna 2010.

Uski toteaa, että vauhti ja myös vaarantunne viehättää harrastuksessa. Kovimmillaan radalla viiletetään noin 250 kilometrin tuntinopeudella.

— Olen saanut lajista parhaat adrenaliinihumalat ikinä. Riski on läsnä aina kun lähtee radalle, mutta tottakai kaikki tähtää riskien minimoimiseen. Liikaa ei kuitenkaan voi miettiä mitä mahdollisesti voi tapahtua, ajaminen loppuisi siihen.

Kyse on nimenomaan harrastuksesta. Suurin rahoittaja on kuljettaja itse, sponsorit antavat pientä tukea harrastukselle.

— Kaikki ylimääräinen raha tähän menee. Jos kaikki kulut ynnäisi yhteen, homma loppuisi siihen, hän nauraa.