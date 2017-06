Pääkirjoitus: Uimaopetus ontuu monessa koulussa

Vanha sanonta siitä, että uimataito on halpa henkivakuutus, pitää yhä paikkansa. Valitettavasti kuitenkin Suomessa, tuhansien järvien maassa, kolmasosa suomalaisista ei osaa uida kunnolla. Kyse ei ole edes siitä, että vanhempi polvi ei olisi saanut uimaopetusta, sillä yhä vieläkin vain 76 prosenttia kuudesluokkalaisista on uimataitoisia.

Tätä taustaa vasten on huolestuttavaa, että uimataidon opettelu ei ole osa pakollista, tuntimääräistä koulunkäyntiä. Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto (SUH) julkisti tutkimuksen, joka paljasti suuret erot eri koulujen kesken siinä, miten paljon uimaopetusta annetaan.

Vain 30 prosenttia kunnista järjestää uimaopetusta SUH:n suositusten mukaan eli vähintään kuusi tuntia kullakin luokka-asteella. Uimassa saatetaan käydä vain kerran tai kaksi vuodessa.

Kyselyn perusteella uimaopetuksen määrä ei riipu yksinomaan kunnan koosta tai siitä, että onko kunnassa uimahallia vai ei. Opettajien vastausten perusteella tavanomainen syy uimaopetuksen puuttumiseen on, että kunta ei varaa tarkoitukseen määrärahoja.

Kunnissa, joissa opetussuunnitelman mukaista uimaopetusta ei järjestetä lainkaan, lasten uimataito on selvästi heikompi kuin niissä, joissa uintia järjestetään joka luokka-asteella.

Uimataidon opetus tulisi nivoa liikunnanopetukseen. Uimataidosta voi myöhemmällä iällä kasvaa hyvä kuntoilumuoto. Toivottavasti uimataidon opettaminen saa enemmän arvostusta. Myös Lappeenrannassa.