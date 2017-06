Konnunsuon turvetuotantoa hivutetaan alas, jatkossa osa turvekentistä kunnostetaan lintukosteikoiksi

Traktorin liikkeen Konnunsuolla näkee kaukaa. Ajosuunnan kertoo pöllyävä turvepilvi.

Näky on hivuttautumassa osaksi historiaa. Suolla on käynnissä hidas alasajo turpeennoston suhteen, tällä hetkellä kolkutellaan viimeisiä varantoja.

Nykypäivän mittapuulla teollista turvetoimintaa Konnunsuolla on ollut 1970-luvun alkuvuosista lähtien.

Tilanne on muuttumassa. Tuotantoalueet ovat pian loppuun käytettyjä, monessa paikassa on vastassa pohjasavi. Nosto on saavuttanut suon pohjan.

— Alueella operoidaan vielä muutamia vuosia, sitten nosto loppuu, toteaa Vapon operaatiopäällikkö Pekka Kuokkanen.

Alueen historia on tullut konkreettisesti nostajille vastaan. Konnunsuo oli sotavuosina sotatoimialuetta, ja sai niskaansa niin tykistötulta kuin ilmapommituksiakin. Suot on perattu miinaharavan kanssa yllätysten välttämiseksi, kaikkea rautaa ei kuitenkaan ole piipattu esiin.

— Suolta on vuosien saatossa löytynyt niin tykinammuksia, kuin lentopommejakin, kertoo Vapon operaatiovastaava Pasi Pettinen.

Jatkossa alueelle syntyy eteläkarjalaisittain merkittävä luonnonsuojelualue.

Hyvättilänsuo ja sen vieressä oleva turpeennostoalue on Metsähallituksen luontopalveluiden omistuksessa. Suunnitelmissa on palauttaa suo kohti luonnontilaista ympäristöä. Erityiskohteena ovat linnut.

— Kotasaarentien itäpuolinen alue, joka kytkeytyy Hyvättilänsuohon aiotaan palauttaa kosteikoksi. Lähdemme työhön lintukärki edellä, vastaava suojelubiologi Pekka Heikkilä Metsähallituksesta sanoo.

Heikkilän mukaan neuvotteluissa Vapon kanssa on puhuttu turvetuotannon jatkumisesta vuoteen 2019 asti.