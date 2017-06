Tänään on vuoden pisin päivä

Tänään keskiviikkona 21. kesäkuuta Joutsenossa ja koko pohjoisella pallonpuoliskolla on kesäpäivänseisaus.

Aurinko on pohjoisimmillaan vuotuisessa liikkeessään eli sen deklinaatio on suurimmillaan. Kravun kääntöpiirillä tämän voi huomata siitä, että Aurinko paistaa keskipäivällä kohtisuoraan taivaalta eli zeniitistä.

Pohjoisen napapiirin pohjoispuolella Aurinko ei laske lainkaan. Joutsenossakaan ei ole ollut pimeää sitten kesäkuun 9. päivän. Huomenna yö alkaa taas pidentyä. Yöpimeät alkavat joutsenolaisittain jälleen 4. heinäkuuta.