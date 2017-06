Eilisyyden verstas avaa tänään ovensa

Konnunsuon vanhalla vankila-alueella sijaitsevalla Eilisyyden Verstaalla on avoimet ovet tänään torstaina 22.6. kello 11—14.

Elämyksellinen museo on osa Suomi 100 -ohjelmaa: se esittelee juhlavuoden näyttelyssään arjen tavaroita Suomen itsenäisyyden ajalta. Näyttelyyn on vapaaehtoinen maksu, tuotto luovutetaan Valon Vuoksi -yhdistykselle.

Eilisyyden Verstas toimii tänään Valon Vuoksi -hyväntekeväisyyskävelyn taukopaikkana noin kello 12.50—13.20.

Museon isäntä Pekka Luoto pitää tulia nuotiossa — sateen sattuessa kaasugrillissä —, joten kulttuurimatkalle voi suunnata omien eväiden kera.

Museo on normaalisti avoinna vain tilauksesta. Eilisyyden Verstaalle on opastus Konnunsuontien ja Läykäntien risteyksestä.