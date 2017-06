Gasthaus Patruuna avaa ovensa Saimaantiellä

Vanhasta virastotalosta Saimaantien varrella on muokkautunut Gasthaus Patruuna. Ovet uusi majoitusliike avaa Imatran ajojen kynnyksellä heinäkuun seitsemäntenä päivänä.

Kaikkiaan uuteen majoitusliikkeeseen tulee noin 65 nukkumapaikkaa. Lisäksi rakennuksessa on neljä noin 60-neliöistä huoneistoa, jotka tulevat pitkäaikaiseen asuinkäyttöön.

Ainakin alussa Patruuna toimii 4—6 työntekijän voimin.

Yrittäjä Harri Kangasmuukko uskoo, että kysyntää tasokkaalle majoituspaikalle löytyy Joutsenosta.

— On pakko uskoa, että asiakkaita riittää. Alueella on paljon teollisuutta, joten komennusmiehet ovat yksi merkittävä asiakasryhmä. Myös venäläisten matkustaminen näyttää virkistymisen merkkejä.

Myös sijainti Imatran ja Lappeenrannan puolessavälissä on Kangasmuukon mukaan otollinen majoitusbisnekselle.

Kangasmuukko osti kiinteistön viime syksynä. Aiemmin tiloissa toimi Joutsenon vastaanottokeskuksen perhemajoitusyksikkö. Vuoden 2013 kevääseen asti tiloissa toimi hoivakoti Hopeajoutsen.