Pentti Itkoselle sairaalaneuvoksen arvo

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) toimitusjohtajalle Pentti Itkoselle on myönnetty sairaalaneuvoksen arvo. Arvon myönsi tasavallan presidentti.

Itkonen on toiminut toimitusjohtajana koko Eksoten toiminnan ajan vuodesta 2009 alkaen. Sitä ennen hän toimi viiden vuoden ajan kehittämisjohtajana sosiaali- ja terveysministeriössä ja kaksitoista vuotta Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin johtajana.

Koulutukseltaan Itkonen on filosofian tohtori. Tohtorin tutkinnon hän on suorittanut vuonna 1997.

Sairaalaneuvoksen arvonimiä on tähän mennessä myönnetty kolmelletoista henkilölle, ja se kuuluu samaan arvonimiluokkaan kanslianeuvoksen, maakuntaneuvoksen ja professorin arvonimen kanssa.