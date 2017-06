Valon Vuoksi -kävelijät kohti kanavaa ja kantakaupunkia

Aamulla kello seitsemältä Imatralta matkaan lähteneet Valon Vuoksi -hyväntekeväisyyskävelyn osanottajat ovat edenneet jo Joutsenon laitamille asti.

Imatrankoskelta starttasi aamulla kahdeksan kävelijän joukko, joka kasvoi Ravattilan koululla. Myös viime pysähdyspaikalla, Konnunsuon entisellä vankila-alueella sijaitsevalla Eilisyyden Verstaalla, porukkaan liittyi uusia käveleviä hyväntekijöitä.

Kävelijät lähtivät Konnunsuolta kello 13.20 kohti Soskuan sulkuja, josta on kello 15 määrä jatkaa matkaa Etelä-Saimaan lehtitalolle kello kuudeksi. Tämänpäiväisen 50 kilometrin kävelyosuuden päätepiste on Lappeenrannan satamatorilla, jonne kävelijät ehtinevät iltaseitsemäksi.

Huomenna matka jatkuu jälleen aamuseitsemältä. Puolta vuorokautta ja toista 50 kilometriä myöhemmin on tarkoitus olla perillä Partakoskella.

Kävelijöiden joukkoon voi liittyä reitin varrelta milloin tahansa ja minkä mittaiselle matkalle hyvänsä. Tempauksella kerätään varoja Valon Vuoksi -yhdistykselle mielenterveystyön tukemiseen. Ideana on, että kävelijällä on sponsori, joka tukee jokaista jalan taitettua kilometriä haluamallaan summalla.

Aiempi artikkeli: