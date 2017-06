Pääkirjoitus: Kuin parasta kesäteatteria

Keskikesän ja valon juhla on ovella.

Haitarisävelmiä on pitäjän rannoilla ja pihoilla kuultavissa, monin paikoin siniristilipun katveessa. Kokotkin syttyvät Joutsenossa palamaan.

Kokonpolttajan on syytä muistaa huolellisuus, varovaisuus ja jälkisammutus avotulen kanssa toimiessa. Bensaa ei tuleen ole syytä kaataa.

Päivänpolitiikassa ohjenuora on unohtunut.

Perussuomalaisten parin viikon takaisesta puoluekokouksesta alkunsa saanut tapahtumaketju hakee vertaistaan Suomen poliittisessa historiassa. Jussi Halla-ahon valinta perussuomalaisten puheenjohtajaksi poiki trillerin, josta ei vauhtia ja vaaratilanteita ole puuttunut.

Puoluejohto miehitettiin nuivilla, hallituskumppanit panivat stopin yhteistyölle. Pääministeri vei hallituksen eroanomusta dramaattisesti lentokoneella ennen U-käännöstä. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä hajosi, hallitukseen jäivät puolueen soinilaiset, joiden pohjalta muodostetaan uusi puolue.

Puhtaita pisteitä tapahtumien kulusta ei ole jaossa. Tapaus ei ole loppuun käsitelty, käänteitä ja jälkijäristyksiä on luvassa jatkossakin. Osa niistä osuu väistämättä kunnallistason politiikan tekemiseen.

Tämänkaltaisen poliittisten manööverien jälki on rumaa, kärsijänä on ensisijaisesti demokratia.

Siksi toivotan lukijoille hyvää ja ensisijaisesti rauhallista juhannusta. Älkää kaatako bensaa liekkeihin.