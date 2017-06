Pelastuslaitos lähestyy kirjeitse

Kiinteistöjen omistajat saavat Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta postia, johon on syytä vastata.

Kyseessä on paloturvallisuuden omavalvontalomake, joka pitää täyttää ja palauttaa pelastuslaitokselle. Sen perusteella ratkeaa palotarkastus, joka on lomakkeen lähettäjälle ilmainen mutta ilmoituksen laiminlyöneelle maksullinen.

Pelastuslaitoksen johtava palotarkastaja Simo Viholainen kertoo, että omavalvonta kohdistuu vuosittain vaihtuville alueille, eli kirje ei tule kerralla kaikille. Vuosittain joka kymmenes kiinteistö joutuu valvonnan piiriin.

Joutsenossa postia pelastuslaitokselta voi odotella ainakin Kähärilässä, Konnunsuolla, Leppälässä, Suokumaalla ja Penttilässä.