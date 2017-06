Rankin juhannus on tehty soitosta, soutelusta ja saunasta

Juhannus, tuo valon ja keskikesän juhla on jälleen käsillä.

Matti Ranki, tapanasi on kuulemma ollut ilahduttaa Sappulanlahden ranta-asukkaita soittamalla juhannusaattona harmonikkaa soutuveneestä käsin. Vieläkö perinne on voimissaan?

— On se. Olen käynyt muutamia kertoja soittelemassa, ja ihmiset ovat ruvenneet vähän odottelemaankin sitä.

Mistä juhannuksesi on tehty?

— Me ollaan kesämökillä, saunotaan, vähän soitellaan haitaria ja soudellaan veneellä. Ihan tyypillinen juhannus siis.

