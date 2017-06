Kivituhkasta purut sieraimiin?

Olen seurannut kirjavaa keskustelua Kimpisen ja lentokentän lenkkeilypolkujen uudesta kivituhkapinnasta. Vaikuttaa, että alusta jakaa kuntoilijat kahtia. Keskustelussa on esitetty vahvoja mielipiteitä sekä puolesta että vastaan.

Totuus taitaa tässä tilanteessa olla nyt se, ettei kivituhkaa enää poiskaan saada ja niiden, jotka eivät enää Kimpisellä voi lenkkeillä, on etsittävä vaihtoehtoisia reittejä.

Mikäli liikkuja ei pidä kivituhkasta-alustasta, on hänellä nyt oiva mahdollisuus laajentaa reviiriä ja tutustua Etelä-Karjalan ulkoilu- ja retkeilyreitteihin. Harva tietää, kuinka upeita polkuja ja merkattuja reittejä lähialueemme metsistä löytyy. Alustana pehmeä neulasmatto muutamine käpyineen ei takuulla riko niveliä.

Reiteillä voi kokea kuntoilun lisäksi myös ilmaisia kulttuurielämyksiä, kun vain katselee ympärilleen. Etelä-Karjalan reiteillä on kerrassaan upeita maisemia ja maamerkkejä!

Reittejä on joka lähtöön, korkeuseroja kaipaaville on mäkistä maastoa ja vaikkapa lapsiperheille löytyy helpompia polkuja kierrettäväksi. Heitänkin haasteen lasten vanhemmille: tutustukaa maakuntamme retkeilyreitteihin ja tehkää eväsretki yhdessä retkilaavulle.

Etelä-Karjalan ja Lappeenrannan retkeilyreitteihin voi tutustua helposti googlettamalla ”Lappeenranta” tai Etelä-Karjala” ja ”retkeilyreitit”.

Reitit saattavat olla pienen auto- tai pyöräilymatkan päässä, mutta varmasti sen arvoisia. Esimerkiksi Joutsenossa kunnostamme parhaillaan Joutsenon Kullervon kanssa alueen retkeilyreittejä. Uskallan luvata, ettei merkkaamillani Joutsenon reiteillä pääse eksymään.

Karoliina Ahtiainen

Kirjoittaja on kaupunginvaltuutettu ja kulttuuri- ja liikuntalautakunnan vpj. (kesk.)