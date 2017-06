Professori Helena Kahiluoto avaa Taidekesän

Joutsenon Taidekesä on edennyt siihen pisteeseen, että on virallisten avajaisjuhlallisuuksien aika. Joutsenon opiston auditoriossa tänään tiistaina 27. kesäkuuta kello 19 alkavissa avajaisissa juhlapuheen pitää kestävyystieteen professori Helena Kahiluoto.

Puhetta on luvassa lisää jo huomenna keskiviikkona 28.6., kun taidemaalari Mikko Sakala luennoi maalaustaiteen katsomisesta otsikolla ”Iholla, avaruudessa, unessa”. Yleisöluento alkaa opiston audiotoriossa kello 19.

Elokuulle kestävässä Taidekesässä on tällä viikolla meneillään kolme ilmaisun ja kädentaitojen kurssia — kalligrafia-, maalaus- ja tilkkutyökurssit — sekä Mieskuoroliiton kuorokursseja.