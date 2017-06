Blue White Eaglen myynti peruuntuu

Rauhan satamassa olevan M/S Blue White Eagle -aluksen myynti peruuntuu.

Laivasta voittaneen tarjouksen tehnyt Stella Polaris on ilmoittanut Lappeenrannan seudun ympäristötoimelle peruvansa kaupan. Yhtiö on joutunut toteamaan, ettei sillä ole mahdollisuuksia siirtää alusta suunnitelman mukaan Viron Narvaan. Pääasiallinen este on Narvajoen suulle ilmestynyt hiekkapakka. Yhtiö ei Seppo Karvisen mukaan ole myöskään saanut lupaa laivan siirtoon Saimaan kanavan kautta.

Ympäristölautakunta kokoontuu päättämään kaupan purkamisesta ja jatkotoimenpiteistä. Aikataulu tarkentuu myöhemmin.

— Myynnin peruuntuminen on pettymys. Ei tässä auta, kuin lähteä etsimään uutta kumppania, toteaa ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen.

Aluksen omistanut Niocon Oy haettiin konkurssiin kesäkuun alussa.

