Liiton Miehet konsertoi tänään kirkossa

Joutsenon kirkossa kuullaan näin heinäkuun alkajaisiksi mieskuorolaulua, kun Suomen Mieskuoroliiton edustuskuoro Liiton Miehet pitää ensikonserttinsa kirkossa tänään lauantaina 1.7. kello 19.

17 laulajan mieskuoro koottiin Suomen Mieskuoroliiton jäsenkuorojen laulajista kevään aikana eri puolilla Suomea järjestetyissä koelauluissa. Kuoron ensimmäinen harjoitusperiodi pidettiin tällä viikolla Joutsenon Taidekesässä osana liiton perinteisiä mieskuorokursseja.

Konsertissa kuullaan musiikkia muiden muassa Jean Sibeliukselta, Toivo Kuulalta ja Leevi Madetojalta. Luvassa on myös Sven-David Sandströmin ja Erik Bergmanin teoksia sekä James Stevensin sovitus tutusta virrestä Nearer, My God, to Thee (Sua kohti, Herrani), jossa solistina laulaa kontratenori Teppo Lampela.

— Tämän tasoista mieskuorolaulua on todennäköisesti Joutsenon kirkossa harvoin kuultu, sanoo Liiton Miesten ja Suomen Mieskuoroliiton taiteellinen johtaja Paavo Hyökki.