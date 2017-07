Vanhat pientalot ulotettiin energiatodistuksen piiriin, vuokranantaja ei lämpene

Heinäkuu voi iskeä kuin varkain vanhan talon myyntiä suunnitteleville. Jatkossa talot eivät voi vaihtaa omistajaa ilman energiatodistusta.

Energiatodistus tulee esittää 1. heinäkuuta lähtien myös vanhoille, ennen vuotta 1980 käyttöönotetuille pientaloille. Energiatodistuspakko koskee niin talon myyntiä kuin vuokraamistakin. Energiatodistuksen hankkii talon myyjä tai vuokralle antaja ja se tulee esittää myynnin tai vuokraamisen yhteydessä.

Todistus on ollut Suomessa käytössä vuodesta 2008 lähtien kaikessa uudisrakentamisessa sekä vuodesta 2009 myynti- ja vuokraustilanteissa suurissa rakennuksissa sekä uusissa pientaloissa.

— Myyjällä on velvollisuus hankkia todistus, sanoo asiantuntija Kirsi-Maaria Forssell Motivasta.

Vanhaa rintamamiestaloa Joutsenossa vuokraavaa Paavo Lankista muuttuva laki energiatodistuksen suhteen ei lämmitä.

— Ei tämä asia vuokranantajan kannalta ole hyvä asia, Lankinen toteaa.

Rintamamiestalo on rakennettu noin vuonna 1950. Lankinen luonnehtii rakennusta kohtuukuntoiseksi, jonka seurauksena vuokrakaan ei ole päätähuimaava.

Jos talon vuokralainen vaihtuisi, olisi Lankisella edessään energiatodistuksen hankkiminen ennen uuden vuokralaisen hankkimista. Todistuksen hinta vaihtelee laajuudesta riippuen. Motivan tekemän kyselyn perusteella todistus maksaa keskimäärin hieman vajaat 400 euroa.

— Noinkin suuret kustannukset eivät kuulosta hyvältä. En mielelläni ottaisi lisäkustannuksia vanhasta talosta.