Tapiolaan kaavaillaan pientaloja, omistajayhtiön tilanne on sekava

Lappeenrannan kaupunkikehityslautakunta hyväksyi keskiviikkoisessa kokouksessaan suunnittelutarveratkaisun kolmen pientalon rakentamiseksi Tapiolan entisen emäntäkoulun alueelle.

Lupaa haki kiinteistön omistava Kiinteistö Oy Embria Tapiola. Hakemuksen mukaan rakennuspaikalla aloittava yritys tarvitsee pysyviksi asunnoiksi soveltuvia suurehkoja perheasuntoja henkilökuntansa tarpeisiin.

Itse yhtiön tilanne vaikuttaa sekavalta.

Joutseno-lehden tietojen mukaan kiinteistöyhtiö purki kevättalvella kaikkien työntekijöidensä työsuhteet, mukaan lukien aluetta luotsanneen Vladimir Tigosen työsuhteen.

Tigosen jälkeen toimitusjohtajana toiminut Ekaterina Komova kertoo, että myös hänen työsuhteensa on purettu keväällä.

Kaupparekisterin mukaan Komova on edelleen Oy Embria Ab:n toimitusjohtaja, sekä kiinteistöyhtiön toimitusjohtajan sijainen.

Lehden tietojen mukaan Tapiolan alue on kevättalvesta lähtien elänyt hiljaiseloa, eikä alueen kehittäminen ole edennyt. Silmämääräiset havainnot tukevat tätä.

Joutseno-lehti ei tavoittanut Kiinteistö Oy Embria Tapiolan puolelta henkilöä kommentoimaan asiaa.

Myönteinen päätös suunnittelutarveratkaisusta ei vielä käynnistä itse rakentamista. Päätös on voimassa kaksi vuotta, jonka aikana on haettava rakennuslupaa.