Penny pub siirtyi uusvanhoihin käsiin

Penny pub Joutsenossa siirtyi uusiin käsiin. Baaria ryhtyi pyörittämään Pia Särkioja. Hyppy tuntemattomaan tämä ei hänelle ole, Särkioja on työskennellyt baarissa 14 vuotta.

Särkioja pyörittää pubia perustamansa firman kautta.

— Tätä on kypsytelty pitkään, kaikkea pitää kokeilla. Tuntui, että nyt on aika kokeilla työtä myös yrittäjän näkökulmasta, Särkioja sanoo.

Särkioja toimii baarikiinteistössä vuokralaisena, vuokranantajana toimii baarin entinen ravintoloitsija Jari Niiranen.

— Eihän tämä ole kulta-aikaa ravintoloille, mutta uskon että pystyn itseni tällä elättämään.

Särkiojan lisäksi baarissa työskentelee ainakin alkuvaiheessa kolme osa-aikaista työntekijää. Pub jatkaa entisellä konseptilla, Särkiojan mukaan toimivaksi osoittautunutta konseptia ei ole syytä vaihtaa.

Virallinen vallanvaihdos tapahtui heinäkuun ensimmäisenä päivä. Ensi perjantaina on luvassa viralliset avajaiset, ohjelmistossa on muun muassa Lassi Valtosen keikka.