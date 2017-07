OP-korttelin kaavamuutos kommentoitavana

Puretun OP-liikekeskuksen paikalle kaavaillaan liike- ja toimistotilojen lisäksi myös asumista. Hiekkakentälle on luonnosteltu nelikerroksista, 3 550-neliöistä rakennusta.

Myös neuvolan ja entisen sosiaalitoimiston tontille sovitellaan luonnosvaiheeseen ehtineessä asemakaavamuutoksessa asuin-, liike- ja toimisto- sekä yleiset rakennukset mahdollistavaa kaavamerkintää. Nykyinen kaava mahdollistaa tontille vain sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevaa rakentamista. Luonnoksen kaltaisena toteutuessaan kaava mahdollistaisi neuvolakiinteistön korvaamisen kolmekerroksisella rakennuksella; rakennusoikeus kasvaisi 2 000 neliöstä 2 700 neliöön.

Gasthaus Patruunan tontin rakennusoikeus ei ole muuttumassa nykyisestä. Sen ja OP-liikekeskuksena viimeksi toimineen kiinteistön väliin on osoitettu kevyen liikenteen väylä Saimaantieltä Kesolantielle.

Luonnos kaavamuutokseksi on nähtävillä 14. elokuuta asti, mihin mennessä mahdolliset mielipiteet on jätettävä. Kaavan hyväksyy ajastaan kaupunginvaltuusto.