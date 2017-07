Black Devils hyppää Cissen Cadillacin kyytiin

Hurriganes-yhtyeen klassikkoalbumi Roadrunnerin kansi on ikoninen. Cisse Häkkinen, Remu Aaltonen ja Albert Järvinen istuvat Häkkisen Cadillacin takapenkillä.

Yli kahdenkymmenen vuoden ajan Hurriganesin äärellä kuokkineet manttelinperijät aikovat nyt toisintaa tilanteen. Black Devils, eli Juha-Pekka Kakkola, Matti Kähkönen ja Tero Salminen kuvaavat lauantaina musiikkivideotaan Imatran katuradalla juuri ennen Imatranajon moottoripyörien näytösajoa.

— Pakkaudumme auton sisään ja ajamme radan ympäri. Kaikki kuvataan ja materiaalista koostetaan musiikkivideo, Kakkola kertoo.

Biisi on luonnollisesti Get on.

— Tuli hullu idea, ja kysyimme autoa lainaksi sen nykyiseltä omistajalta. Onhan se kuitenkin Cissen Cadillac. Kierroksen jälkeen auto on varikkoalueella nähtävänä.

Materiaalia musiikkivideoon kuvataan myös perjantain Pitstop Partyn keikalta, jossa Black Devilsin vieraina lavalle nousee ex-Hurriganes-kitaristit Janne Louhivuori ja Ile Kallio. Kakkola toteaa olevansa asiasta täpinöissään. Yhtye on pitänyt erityiskeikan edellä ylimääräisiä treenejä varmistaakseen hyvän keikkavireen. Mahanpohjalta löytyy myös perhosia.

— Kyllä tämä on yksi tärkeimpiä keikkoja, ei voi parempaa toivoa.