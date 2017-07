53. Imatranajo kisataan viikonloppuna. Joutsenolaisista ratamoottoripyöräilijöistä mukana on ainakin Mikko Uski, joka ajaa molemmat 600-kuutioisten luokat eli Supersport IRRC:n ja Open Supersportin.

Tänään perjantaina katurata on kello 16.30—21.30 varattu vapaille harjoituksille. Lauantaina on aika-ajojen vuoro kello 10 alkaen, ensimmäiset kilpailut ajettaneen kello 16.30. Sunnuntaina ensimmäisen kisan on määrä käynnistyä kello 12.45.

