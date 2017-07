Muistojen Suur-Saimaan Ajoilla juhlavuosi

Suomen suurin moottoriveneilytapahtuma Muistojen Suur-Saimaan Ajot täyttää tänä vuonna kymmenen vuotta. Tänään lauantaina 8. heinäkuuta järjestettävän tapahtuman päänäyttämönä toimii Lappeenrannassa vierasvenesatama Sataman Loiste sekä Puumalassa Kirkonkylän vierasvenesatama.

Etappiajotapahtumaan on lähdössä ennätysmäärä veneitä, jopa sata venekuntaa.

Vuonna 1968 aloitettujen Suur-Saimaan Ajojen kunniaksi järjestettävässä tapahtumassa on luvassa nopeiden moottoriveneiden etappiajo Lappeenranta—Puumala—Lappeenranta. Ensimmäiset veneet lähtevät Lappeenrannan satamasta kello 13, ja paluumatka Puumalasta starttaa kello 15.30 alkaen.

Lappeenrannassa laiturialueilla on luvassa katsaus Suur-Saimaan Ajojen historiaan sekä nykypäivän huvi- ja kilpavenekalustoon.