Kolumni: Salasanoja etsimässä

Aloitin lomani kukkia keräämällä. Lupiinipeltoa huojuttava puuskainen tuuli pyöritteli huumaavia tuoksuja ja tuntui että kesä oli minussa.

Halusin maata keskellä kukkaloistoa ja nauttia tuulensekoittamista tuoksuista, mutta sitten se tapahtui! Kännykkä esille ja kuvia. Oli ikuistettava kesäinen värimeri vaikka facebookiin näytille! Ainutlaatuinen hetki muuttui nopeasti hypyksi tulevaisuuteen. Miksi on vaikeaa pitää kokemukset itsellään ja antaa niiden kypsyä elämyksiksi sen sijaan että ulkoistaa tunteensa ja revittelee hienot hetkensä ympäriinsä?

Elämysten kokeminen on yllättävän vaikean tien takana kun on tottunut dokumentoiman tekemisiään sekä töissä että kotona. Ensimmäinen salasana joka aukaisee väylää elämyksellisiin hetkiin, on hiljaisuus. Luonnon ja itsensä kuuleminen avaavat talventukkimia aistejamme ja herättävät alkumuistoja lapsuudesta tai muista hyvistä hetkistä. Tietoisuuden laajentuessa aistien avulla voi tuntea olevansa osa suurempaa kokonaisuutta ja kiertokulkua.

Hiljaisuudesta nousevat mielemme salasanat ovat jokaiselle henkilökohtaisia ja vievät siihen risteykseen jossa ratkaisut tehdään. On valittava kuunteleeko aitoja yllykkeitään vai valitseeko valmiiksi viitoitetun tien. Omien yllykkeittensä kuunteleminen voi tuntua vaikealta, koska tietoinen mieli pyrkii selittämään ja estämään sen mitä voi ja mitä saa tehdä ja mikä on järkevää. Vilkuttaisitko sinä lentokoneelle? Sovinnaisuuden yli kipuamalla voi löytää tien elämyksellisiin kokemuksiin, jotka ovat jo kauan painuneet tietoisten ja valintojen alle.

Omiin elämyshetkiini kuuluvat soutelu aamun hiljaisuudessa ja sukeltelu järvenselän matalikolla. Vedenalaisen maailman rauhallisuus herkistää aistit ja tietoisuuden. Pehmeästi keijuvat järvikasvit ja satunnaiset ohipyrähtävät pikkukalat avaavat elämysportin selälleen niin että energian ja voimansiirto on selkeästi tunnettavissa. Pohjaan tarttuneen uistimen löytyminen on aarteenetsintää parhaimmillaan!

Mieleen nousevat salasanat ovat portteja hyvään ja energiseen oloon. Niiden avaamiseksi on unohdettava ikäkoodit, naapurien katseet ja ihmisten päivittelyt ja kuunneltava omia salasanojaan, intuitiotaan ja sananmukaisesti sukellettava tuntemattomiin vesiin – tai lupiinipeltoon.

Aira Vesivalo

Kirjoittaja on joutsenolainen varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja kirjallisuusterapiaohjaaja.