Nippuside ja kumilenkki ovat lähetyksen vastatalkoissa pannassa

Juhannus on hädin tuskin takanapäin, kun Karsturannan kankaalle kokoontuneilla Joutsenon seurakuntalaisilla on jo joulu mielessä. Nyt on nimittäin otollinen aika tehdä vastoja ja joulun alla tehdä sitten lähetyksen hyväksi tiliä niitä myymällä.

— Lehdet ovat vielä nuoria, että pysyvät hyvin kiinni. Sanovat, ettei niitä saa kylpemällä loppuun. Ja tuoksuhan on nyt mahdottoman hyvä, vastatalkoita vetävä Pauli Turunen perustelee.

Moottorisaha pärähtää käyntiin, ja Turunen käy vesomaan tienvieruskoivuja. Naisväki käy vastatarpeiden kimppuun vaitonaisin vehkein: oksasaksin.

Otteista näkee, että talkoolaiset eivät ole ensimmäistä kertaa pappia kyydissä. Anja Huttunen kertoo sitoneensa vastoja jo lapsena Savossa. Marja-Liisa Liuskan juuret ovat Kymenlaaksossa, missä vasta on vihta. Yhtä kaikki se kuuluu saunaan.

Turunen on tehnyt talkooväelle valmiiksi pantoja, joilla vasta pysyy kasassa.

— Ne ovat hieskoivusta tehtyjä; se on sitkeämpää, hän kertoo.

Huttunen ja Tuulikki Japola eivät ota kantaa pantakoivun lajiin, kunhan panta tehdään luonnonmateriaalista, eikä missään nimessä nippusiteestä tai kumilenkistä.

— Yleensä teen pannan siitä koivusta, mitä käden ulottuvilla on, eli rauduskoivusta, Japola sanoo.

