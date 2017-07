Joutseno-ravit tänään Lappeessa

Joutseno-ravit ravataan tänään Lappeenrannan raviradalla.

Raveissa ajetaan tusina lähtöä kello 18 alkaen. Mukaan on ilmoitettu 131 hevosta ja 12 ponia.

Joutsenosta raveihin on ilmoittautunut ainakin Tuulimäen Tallin kylmäveritamma Vaikitar ja Mikko Kenttämaan ja Timo Toiviaisen omistama lämminveriruuna Smoky Ray. Myös Toiviaisen valmentama Team Aholan lämminveriruuna Elite of Vice ottaa osaa raveihin.

Joutsenoa edustavat myös Kas Hummaa Tallin ja Jukka Vennon omistama kylmäveriori Kas Innokas sekä Jo’s Crew’n lämminveritamma Innocent Tooma Korvenkylästä.

Katsojia odotetaan paikan päälle tuhatkunta. Lisäksi ravit tavoittavat TotoTv:n ja nettilähetyksen kautta arviolta 10 000 katsojaa.