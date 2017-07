Nuorten harrastustoiminta-avustukset hakuun

Lappeenrannan kaupunki julistaa haettaviksi tulevan syyskauden nuorten harrastustoiminta-avustukset. Vähävaraisille lapsiperheille suunnatut avustukset ovat haettavissa 20. elokuuta asti.

Sosiaali- ja terveystoimi on budjetoinut avustuksiin 50 000 euroa. Tuki on suunnattu erityisesti alle 18-vuotiaille lappeenrantalaisille lapsille ja nuorille, joiden harrastaminen on vaarassa perheen tiukan talouden vuoksi.

Taloudellista tukea voidaan myöntää vain yhdelle lukukaudelle tunti- ja kausimaksuihin. Harrastuksen on oltava ohjattua ja säännöllistä, ja harrastuksen järjestäjän tulee toimia Lappeenrannassa. Myös hakijan kotikunnan on oltava Lappeenranta.

Tuki on yksilötukea. Sitä ei myönnetä suoraan ryhmille, harrastusseuroille tai oppilaitoksille. Yksittäiselle hakijalle myönnetty avustus maksetaan kuitenkin joukkueelle, seuralle, yhdistykselle, kerholle tai oppilaitokselle, jossa lapsi tai nuori harrastaa, lukukausimaksua vastaan. Tukea ei myönnetä esimerkiksi harrastusvälineisiin tai lisenssimaksuihin.

Syyskauden haku toteutetaan sähköisesti osoitteessa www.lappeenranta.fi. Taloustilanteen arvioinnissa huomioidaan perheen tulot ja muun muassa lasten lukumäärä. Hakusivulla sijaitsevalla tulolaskurilla pääsee laskemaan perheen taloudellisen tilanteen tuen myöntämiselle.