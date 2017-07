Kirjailija Sirpa Kähkösen mielestä historian ymmärtäminen auttaa luovimaan nykyajassa

Joutsenon Taidekesän yleisöluennon pitävä kirjailija Sirpa Kähkösen unelmien kesäpäivä koostuu lukemisesta, musiikista ja vapaana vellovista ajatuksista. Aikakoneella historiaan paneutunut kirjailija matkustaisi tutustumaan keskiajan Prahassa opiskeleviin suomalaisiin.

Sirpa Kähkönen, pidät tänään Joutsenon Taidekesässä Studia generalia-luennon kirjailijan tiestäsi, onko tie sammaleen peittämä metsäpolku vai kivinen kaupungin kuja?

— Tuo on paha. On sanottava, että se on sammaleen peittämä metsäpolku.

Miksi historian ymmärtäminen on tärkeää?

— Yksilön oman kehityksen kannalta on tärkeää ymmärtää historiaa, jotta ymmärtää miten elää tässä hetkessä. Yhteisö on ruma, jos se ei tiedä omaa menneisyyttään.

