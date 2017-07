Myrskyn jÃ¤lkeiset tunnelmat

Kesäkuun kolumnissani ennakoin, että perussuomalaisten puoluekokous aiheuttaisi linjan tiukkenemista ja vastineen vaatimista hallitukseen osallistumiselle. Kokous jälkimaininkeineen kirjautuikin Suomen poliittiseen historiaan. Seurasi suuren eduskuntaryhmän ennennäkemätön hajoaminen ja puolueen ajautuminen oppositioon.

Mielestäni politiikkaa tehdään kannattajien tahdon mukaan ja puolueen jäsenistön luottamuksella sekä ohjeistuksella. Kun jäsenistö vaihtaa koko puheenjohtajiston, se tarkoittaa ettei näin ole toimittu. Tätä eivät vallan makuun päässeet ministerit ja muutamat muut hyväksyneet, vaan lähtivät omalle tielleen.

Eduskuntatyöni luonne muuttuu tämän myötä. Hallituspuolueessa vaikutetaan hallituksen esityksiin jo valmistelussa. Oppositiossa taas esitetään oma vaihtoehto hallituksen linjalle. Se ei tarkoita kaiken vastustamista tai räksyttämistä — vaihtoehdon tulee olla uskottava ja perusteltu.

Valiokuntapaikkojen uusjaossa pysyin jäsenenä liikenne- ja viestintävaliokunnassa sekä suuressa valiokunnassa. Näihin keskityn mielelläni; liikenteen asiat koskettavat jokaista ja suuressa valiokunnassa tehtävämme on toimia suomalaisen EU-kritiikin ytimenä. Puheenvuoroja salissa pidin keväällä 61 kappaletta ja tätä aktiivisuutta aion jatkaa.

Syksyllä eduskunnan peruskorjaus on valmis ja työ alkaa oikeassa istuntosalissa. Myös vierailut talossa ovat jatkossa mahdollisia. Kuitenkin ennen syksyn koitoksia, täytyy todeta että vielä on kesää jäljellä.

Kotiseudun kesä on tapahtumarikas koleudestaan huolimatta. Imatralle täytyy antaa tunnustusta onnistuneista tapahtumista. Oli ilo vierailla sekä pesäpallon Itä-länsi -ottelussa että Imatran ajoissa. Ne tuovat virettä koko maakunnalle ja toivon Lappeenrantaankin yleisötapahtumia — mahtuisi niitä myös Joutsenoon.

Tapahtumien ohella Joutsenoon mahtuisi mielestäni myös rakentamista. Hyvä että keskustaan kaavoitetaan uusia liike- ja asuintaloja. Mielestäni olisi tärkeää saada myös omakotikaavoitusta sekä täydennysrakentamista erityisesti koulujen läheisyyteen. Kaavoitusohjelmassa kohteita on montakin, mutta käytännön toteutusta odotetaan.

Mansikan satokausi on alussa ja monilla työssä käyvillä on paras loma-aika menossa. Toivon kaikille rentouttavaa kesää ja ollaan yhteyksissä!

Kirjoittaja on joutsenolainen kansanedustaja (ps).