Pöyhiänniemessä odotetaan toimenpiteitä

Tunnelma Pöyhiänniemen tonttien ja virkistysalueiden rajapinnalla on odottava. Lappeenrannan kaupunki ja alueen asukkaat ovat vääntäneet kättä puistoalueille rajoittuvien tonttien levittäytymisestä kaupungin puolelle.

Alueen kiinteistönomistajat vetoavat suulliseen sopimukseen puistoalueen hoitamisesta, jonka ovat saaneet aikoinaan Joutsenon kunnalta.

Asukkaat ovat lopettaneet hoitotoimet omistamiensa alueiden ulkopuolelta. Alueella asuvan Harri Tiimon mukaan tämä näkyy jo nyt puistoalueiden pusikoitumisena.

— Tontit on aikanaan myyty järvinäköalalla. Nyt näkymät ovat jo paikoitellen tukossa, asia korostuu kesäaikana, Tiimo toteaa.

Asiaa puitiin viime syksynä asukkaiden ja kaupungin kesken asukastilaisuudessa. Tuolloin kaupunki lupasi raivata omistamiaan alueita.

— Iso osa alueista on raivattu mallikelpoisesti. Osalla alueista työ jäi kesken.

Asia ei etene kesälomakaudella. Kaupungingeodeetti Riitta Puurtisen mukaan alueen rivitaloyhtiöiden kanssa käydään keskustelua aiheesta elokuussa.

Yksittäisten kiinteistöjen osalta tilanne on vielä avoin.

Puurtisen mukaan kaupungin alueille rakennettuja portaita on jo purettu alueelta asukkaiden toimesta. Asiaa hoidetaan hänen mukaansa yhteistyössä asukkaiden kanssa ja asiaa viedään neuvottelemalla eteenpäin.

