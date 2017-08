Kataja starttaa uusvanhoin voimin kentälle

Katajan naiset starttaavat salibandyn 2. divisioonaan noin kahdenkymmenen pelaajan kokoonpanolla.

Ensin näytti, ettei joukkuetta saada kokoon pelaajapulan takia. Tilanne muuttui, kun nippu vanhoja pelaajia innostui divaripelaamisesta.

Yksi jatkajista on Karoliina Ahtiainen.

— Kun tipuimme kakkoseen, ehdin sanoa laittavani pillit pussiin. Kun vanhoja pelaajia alkoi tulla takaisin, mieli muuttui, Ahtiainen toteaa.

Muita uusvanhoja jatkajia on esimerkiksi vuoden tauon kentiltä pitänyt Tiina Holopainen. Katajaa viime kaudella valmentaneen Toni Soikkelin mukaan myös Johanna Partinen ja Marika Kylliäinen pukevat peliasut jälleen päälleen. Molemmat olivat nostamassa Katajaa liigaan muutama vuosi sitten.

Uutena päävalmentaja aloittaa Toni Puustinen, joka on jo pitkään ollut apuvalmentajan roolissa naisten mukana.

Katajan pääkäskyttäjänä seitsemän vuotta toiminut Toni Soikkeli puolestaan keskittyy tulevalla kaudella Imatran Voiman miesten joukkueen valmennukseen ja ottaa pienemmän roolin Katajan valmennuksen apuna.

Naisten 2. divisioonaa pelataan alueellisena sarjana ja pelit ovat turnausmuotoisia. Joukkueita sarjaan on ilmoittautunut yhteensä yhdeksän.

Pelaajatilanne tällä hetkellä

Anni Backman

Karoliina Ahtiainen

Karoliina Ahvonen

Noora Heikkilä

Tiina Holopainen

Nenna Koikkalainen

Marika Kylliäinen

Karita Miettinen (mv)

Henna Mälkiäinen

Johanna Partinen

Linda Pasanen

Lotta Piirainen

Jessika Putto

Hannariikka Rautio

Emmi Riikonen

Ronja Routti

Tanja Röyskö (mv)

Maiju Turunen

Charlotta Seppäläinen

Elina Suutari

