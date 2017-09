Blue White Eagle jo Venäjällä

Rauhan sataman edustalta varhain tänä aamuna lähtenyt Blue White Eagle on ylittänyt valtakunnan rajan.

Laivanromun hinauskuljetukseen osallistuvan Varma-aluksen sijaintitietojen perusteella Blue White Eagle saapui Nuijamaanjärvelle yli tunti sitten.

Kuljetuksen etenemistä voi seurata verkossa MarineTrafficin karttasovelluksessa hakemalla Varma-hinaajan sijainnin.

Blue White Eagle on matkalla Suomenlahdelle ja edelleen Naantaliin, missä se on määrä romuttaa vielä tänä syksynä.