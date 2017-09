Kirurgin veitsi auttoi Taisto Rinteetä palaamaan suunnistuksen pariin

Taisto Rinteetä viehättää suunnistuksessa sen pulmallisuus, suunnistus vaatii pään käyttöä. Pitkän linjan urheilumies pääsi takaisin rastinmetsästykseen, kun hänen nilkkansa jäykistettiin lääkärin toimesta. Tänä kesänä suunnistuskertoja on kertynyt jo viitisentoista kappaletta.

Miehen mieluisin suunnistusmaasto on haasteellinen kalliokko, jossa on paljon karttamerkintöjä.

Taisto Rintee, oletko koskaan tippunut totaalisesti kartalta pois?

— Olen. Olin Ruotsissa, suunnistin ikäsarjojen Kouvolan joukkueessa kakkososuudella kun äkkiä kaikki katosi päästä noin 200 metrin päässä rastista. Oliko se sitten jännitystä että mokaa ja vielä vieraassa porukassa. En tiedä mitä tapahtui. Kompassi on kyllä ollut myynnissä useammankin kerran…

Kauden viimeiset Joutsenorastit suunnistetaan keskiviikkona 6. syyskuuta Katralammella.