Hirvet haetaan ajoketjulla Jänhiälässä

Jänhiälän erämiehillä on erikoisuus hirvijahtiin liittyen.

Sarvipäät jahdataan pääsääntöisesti ajometsästyksenä perinteisen ajoketjun voimin. Hirviä jäljestävää koiraa käytetään vain poikkeustapauksissa.

Ajometsästys on yhteisöllistä toimintaa, sanoo seuran puheenjohtaja Esko Lehtonen. Ajometsästys on myös nopeaa verrattuna koiran kanssa metsästykseen.

— Passissa saa seisoa jopa tuntikausia, ajometsästyksessä pisimmät ajot ovat korkeintaan vajaan tunnin pituisia, Lehtonen sanoo.

Ajomiehiä on löytynyt joka syksy, eikä keinojen muuttamiseen nähdä syytä.

— Hirviporukasta noin puolet on ampujia ja puolet ajomiehiä. Meillä on jäseniä jotka haluavat olla ajomiehiä, ja ajometsästyksessä kaikki saavat osallistua.

Hyvät välit naapuriseuroihin taas auttavat, jos ajavalle koiralle tulee tarvetta.

Seura juhli 60-vuotiasta taivaltaan viime lauantaina. Jänhiälän Erämiehet on perustettu 1957 Jänhiälän kansakoululla.

Samassa paikassa juhlittiin myös pyöreitä vuosia. Koulu mäellä ei ole käyty vuosikymmeniin, mutta erämiehillä on koulurakennukseen läheinen suhde. Seura osti koulukiinteistön Joutsenon kunnalta vuonna 1996 yhdessä kyläyhdistyksen, osakaskunnan ja keskustan paikallisosaston kanssa.

Perustajajäsenistä juhlassa oli paikalla Kauko Kaija, joka kehui puheessaan metsästysmaiden kauneutta luonnossa kulkijalle.

Seuraan kuuluu kaikkiaan noin 45 jäsentä, hirviporukan lukumäärä on puolestaan reilut 15 henkeä.