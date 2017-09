Taimitarhan jälkipyykkiä pestään yhä

Kaupunki harkitsee Tapio Oy:n haastamista oikeuteen. Asia liittyy yhtiön edeltäjän aikanaan Lampikankaalla pyörittämään taimitarhaan ja toiminnan peruina pilaantuneeseen maaperään ja pohjaveteen.

Kaupunki on vuosien varrella neuvotellut Tapion kanssa useaan otteeseen, mutta osapuolet eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen kustannustenjaosta. Kaupunki pyytää nyt ulkopuolisen asiantuntijan näkemystä yhtiön korvausvastuusta ja arvioi sen jälkeen, kannattaako kanne nostaa vai ei.

Kaupungille on sitten vuoden 2012, jolloin maaperän pilaantuneisuus kävi ilmi, aiheutunut yhteensä runsaan 146 000 euron kustannukset pahiten pilaantuneen Taimitarhan päiväkodin pihan kunnostamisesta ja asuintonteilta kaivetun pilaantuneen maa-aineksen kaatopaikalle toimittamisesta.

Kuluja kertyy vielä lisää, jos asukkaat joutuvat rakentamisen yhteydessä poistamaan tonteiltaan maata. Kaupunki on rajannut kustannusvastuunsa asemakaavan mukaisiin rakennuksiin ja rakennelmiin.