Karri Kuitunen tekee detektorilla lepakonäänet kuuluviksi

Kiikari ja kaukoputki ovat joutsenolaisen biologin Karri Kuitusen työvälineitä, joita hän käyttää lintuja tutkiessaan. Kun alkusyksyn pimeys laskeutuu Suokumaanjärven ylle, tutkijan kalusto vaihtuu. Tähtäimessä ovat lepakot.

Lepakoita tutkitaan detektorilla, joka toistaa ja tallentaa lepakkojen ihmiskorviin kuulumattomat, korkeataajuuksiset äänet. Kun äänet ladataan tietokoneen ohjelmaan, niistä saadaan kuultavia.Äänistä voi tehdä sonogrammeja, äänirakenteen graafisia kuvaajia.

Infrapunakamera puolestaan näyttää yön lentävät salaisuudet. Lepakoiden ohella näyttöön voi ilmestyä lintuja.

Kaikki Suomen 13 lepakkolajia kuuluvat luontodirektiivin piiriin. Lepakoille rajut ympäristömuutokset voivat olla kohtalokkaita, sillä ne ovat pitkäikäisinä eläiminä tottuneet omaan vakiintuneeseen ympäristöönsä. Jos talvehtimispaikka tuhoutuu, lepakot eivät löydä uutta.

— Lepakkotutkijaksi piti pätevöityä. Hankin detektorin, seurasin lepakoita maastossa, tutkin kirjallisuutta ja äänityksiä, Kuitunen kertoo.

Joutseno ja erityisesti Suokumaanjärvi ovat lepakoiden kannalta mielenkiintoisia paikkoja. Tavallisimmat lajit ovat pohjanlepakko ja vesisiippa ja kaksi viiksisiippalajia. Suokumaanjärvellä on havaittu myös pikkulepakko ja kimolepakko, joka on vähälukuinen syysharhailija.

— Todennäköisiä ovat Joutsenossa myös viiksisiipat ja korvayökkö, mutta se on vaikea havaita vaimean ääntelyn vuoksi, Kuitunen ennakoi.