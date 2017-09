Pääkirjoitus: Ihmisen kokoinen paikallislehti

Maapallo pienenee vauhdilla yhä useamman suomalaisen silmissä. New Yorkista ja Lontoosta puhutaan kuin naapurikaupungeista. Lennot ovat halpoja, ihmiset liikkuvat, ja tieto liikkuu. Koko maailma mahtuu puhelimen näytölle.

Samassa rytäkässä Suomi tiivistyy muutamalle suurelle kaupunkiseudulle. Kaupungistuminen on kuulemma luonnonlaki, vaikka monet suomalaiset haluavat yhä asua maakunnissa ja maaseudulla. Siellä missä on elintilaa, puhdasta luontoa ja helpompi hengittää.

Riittääkö ihmiselle pelkkä suuri mittakaava? Joillekin voi riittää. Silti monia kiinnostaa sekin, mikä on lähellä ja pienempää. Paikallisen näkökulman tarve on ja pysyy — enkä sano tätä vain Paikallislehti Joutsenon tuoreena päätoimittajana.

Entisessä kotikaupungissani Helsingissä kaipasin uutisia nimenomaan niiltä kulmilta, joilla asuin. Aina niitä ei ollut tarjolla. Mitä naapuritontille aletaan rakentaa? Miksi kaivinkone myllää lähipuistossa? Miten lähikirjaston remontti etenee? Missä kunnossa ovat lähirannan uimavedet?

Kaikki nämä kertoo paikallislehti. Ja kertoo se paljon muutakin. Se kertoo asioita, joita muut mediat eivät useinkaan kerro. Jo tämä tekee paikallislehdestä tärkeän. Hyvä paikallislehti myös yhdistää asukkaita ja vahvistaa paikallista identiteettiä.

Uskon vahvasti paikallislehtiin. Paikallislehden mittakaava on ihmisen kokoinen. Kertokaa rohkeasti vinkkejä ihmisen kokoisiin juttuihin.