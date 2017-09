Laitos raaka-aineiden lähteillä

Joutsenon Elementin perusta on tukevasti Salpausselän harjussa. Samassa missä sijaitsevat yhtiön tuotantotilatkin.

Vaikka päämarkkina-alue on pääkaupunkiseutu, on Joutseno sijainniltaan oikea.

— Täällä, Salpausselällä, on betoniin sopivaa kiviainesta ja sementtiä saatavilla. Meille on etu, että raaka-aineet ovat lähellä, sanoo toimitusjohtaja Simo Tahvanainen.

Betonituotteita on valmistettu samalla paikalla 1950-luvulta lähtien. Toimitusjohtaja on tuoreempi tapaus. Hän aloitti työnsä maaliskuussa, työuraa betoniteollisuudesta löytyy kuitenkin 15 vuoden verran.

Tahvanainen määrittelee Joutsenon Elementin keskikokoista pienemmäksi toimijaksi. Tämä antaa ketteryyttä reagoida tilanteisiin nopeasti. Samassa paikassa sijaitseva tuotanto taas tehostaa toimintaa.

Tuotannon koko on optimaalinen, hän kokee. Ala on kilpailtu ja kokoluokkaa suuremmaksi hyppäämisen sijaan kehityskohteet ovat toiminnan tehostaminen ja järkiperäistäminen.

Kasvua on henkilöstöpuolella. Yhtiö palkkasi viime viikolla viisi uutta työntekijää.