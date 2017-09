Kukkuroinmäen komposiittilaitos valmistautuu starttiin, yhtiöllä on tavoitteena voimakas kasvu

Murskauskone rouhii jätettä pienemmäksi Kompotekin tuotantohallissa Kukkuroinmäellä. Koneessa on ensimmäisiä koe-eriä uunituoreen komposiittilaitoksen raaka-aineista.

Vaikka murskain tekee jo työtään, odottavat tuotantohallin koneet vielä viimeisiä asennuksia. Laitteita päästään testaamaan kokonaisuudessaan tämän kuun aikana.

— Laitos on ylösajovaiheessa ja laiteasennukset ovat käynnissä, sanoo Wimaon toimitusjohtaja Ville Immonen.

Wimaon rooli on toimia kaupallistajana laitoksen tuotteille. Tuotannollisena yhtiönä puolestaan toimii Kompotek Oy.

Käynnistyessään laitos nielee toisesta päästä sisäänsä kierrätysjätettä laajalla skaalalla: esimerkiksi muoveja, tekstiilejä, pakkauksia ja puuta.

Jakeet murskattaan karkeaksi rouheeksi, joka jauhetaan edelleen rakeeksi. Lopputuote syntyy kuiduista ja polymeereistä.

Tuloksena syntyy materiaalia, josta valmistetaan erilaisia komposiittituotteita. Immosen mukaan komposiittimateriaalia käytetään esimerkiksi piha- ja puutarharakentamisessa, kuten terassilaudoissa.

Halli on pilottilaitos, jolla testataan uutta varta vasten kehitettyä teknologiaa. Yrityksellä on patentit kehitettyyn jätteidenjalostusteknologiaan. Yhtiön katse on jo useaa kokoluokkaa suuremmassa laitoksessa. Laitoksen sijoituspaikkaa Immonen ei kerro.

— Teknologiaa jalostetaan omassa laitoksessa. Seuraava laitos on 3—4 kertaa tätä isompi. Jatkossa on suunnitelmissa myös käytettävän teknologian kauppaaminen.

Aiemmin aiheesta: