Pääkirjoitus: Myrsky tulee, osaatko varautua?

Viime aikoina uutisissa on seurattu Irma-hurrikaania. Yhdysvaltoja riepotelleen Irman kaltaisia luonnonilmiöitä ei ole onneksi Suomessa nähty, mutta elokuussa täälläkin riehui Kiira-myrsky.

Irma katkoi sähköt miljoonilta, eikä kuolonuhreiltakaan vältytty. Aineellisia tuhoja vasta arvioidaan. Irman rinnalla kotoinen Kiira oli pikku puhuri, mutta sekin katkoi sähköjä tuhansilta ja tuhosi metsää miljoonien arvosta.

Sään ääri-ilmiöt eivät ole vähenemään päin, joten ihmisten omat varautumistaidot ovat yhä tärkeämpiä. Myrsky sotkee arjen rutiinit, ja etenkin harvaan asutuilla alueilla sähköt voivat olla useamman päivän poikki. Viranomaisetkaan eivät ehdi joka paikkaan välittömästi. Hyvä uutinen on kuitenkin se, että häiriötilanteisiin voi itse varautua.

Välttämätöntä on puhdas vesi, jota voi varata kannelliseen ämpäriin. Tärkeää on myös varata sellaisenaan syötävää ruokaa ja vaikkapa retkikeitin. Juoma- ja ruokatarpeita pitäisi olla kolmeksi päiväksi. Paristoradio voi kuulostaa antiikkiselta, mutta sitä alkaa kaivata silloin, kun älypuhelimen akku on loppu ja varavirtalähteetkin käytetty.

Hyviä varautumisohjeita löytää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Kotivara-sivuilta. Niihin kannattaa tutustua pian, jos aihe ei ole tuttu. Myrsky ja sähkökatko tulevat näet harvoin sopivaan aikaan.

Onneksi etenkin maaseudulla on vahva varautumisen kulttuuri. Kiiroista on totuttu selviämään.

www.spek.fi/kotivara