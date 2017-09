Tuija Maaret Pykäläinen vaalitarkkailijaksi Liberiaan

Joutsenolainen Tuija Maaret Pykäläinen pakkasi jälleen kapsäkkinsä ja lähti vaalitarkkailijaksi. Matka suuntautui tällä kertaa Afrikan länsirannikolle Liberian Monroviaan.

Liberiassa käydään presidentin- ja parlamenttivaalit, ja Pykäläinen on paikalla EU-tiimin ainoana suomalaisena pitkäaikaisena vaalitarkkailijana. Keikka on yli kuukauden pituinen.

— Jos presidentinvaalit menevät toiselle kierrokselle, paikan päälle täytyy lähteä vielä toiseen kertaan, hän sanoo.

Maa on tuttu. Pykäläinen on ollut aiemmin Liberiassa YK:n vaalivirkailijana.

Pykäläisellä on pitkä kokemus vastaavista tehtävistä. Hän on ollut toistakymmentä kertaa vaalitarkkailijana, -virkailijana ja ihmisoikeustarkkailijana eri puolilla maailmaa.