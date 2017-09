Marko Tikalle tiedonjulkistamisen valtionpalkinto

Marko Tikka on saanut tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon yhdessä dosentti Oula Silvennoisen ja tohtori Aapo Roseliuksen kanssa.

Tikka on joutsenolaislähtöinen Tampereen yliopiston historian dosentti.

Tutkijakolmikko palkittiin teoksesta Suomalaiset fasistit. Mustan sarastuksen airuet, joka kuvaa fasismin aatteen ja sitä kannattaneiden järjestöjen nousun taustat 1800-luvun lopulta alkaen.

Palkinnon perustelujen mukaan teos on vetävästi ja jopa jännittävästi kirjoitettu. Kerronnan pääosassa on 1920- ja 1930-lukujen äärioikeistolaisten liikkeiden keskeisten henkilöiden ja heidän toimeenpanemiensa operaatioiden kuvaus.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan esityksestä.

Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot myönnetään tieteellisen, taiteellisen ja teknologisen tiedonvälityksen alalla tehdystä merkittävästä tiedonjulkistamistyöstä, joka on lisännyt kansalaisten tietämystä ja antanut virikkeitä yhteiskunnalliselle keskustelulle.